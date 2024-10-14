“سويت بالأرض”.. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية شمالي لبنان (فيديو)

استشهد 21 شخصا، اليوم الاثنين، وفق حصيلة للصليب الأحمر اللبناني، جراء غارة اسرائيلية استهدفت للمرة الأولى بلدة في قضاء زغرتا شمالي لبنان، وَفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأحصى مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة “21 شهيدا و4 جرحى”، بعد حصيلة أولية أفادت عن استشهاد 9 أشخاص، جراء الغارة التي طالت “شقة سكنية في بلدة أيطو” الواقعة في قضاء زغرتا ذات الغالبية المسيحية، وَفق الوكالة، التي ذكرت أن الغارة أدت إلى اندلاع النيران.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني لبناني (رفض الكشف عن اسمه) قوله إن “عائلات نازحة من جنوبي لبنان كانت تقيم في المبنى المستهدف بعد وقت قصير من وصول سيارة يقودها رجل إليه”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر مبنى سكنيا عند مدخل البلدة وقد سوي بالأرض وبقع دماء في كل مكان بينما تناثرت الأشلاء على نطاق واسع، وعمل الصليب الأحمر على جمعها.

وبينما، فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا، نقلت سيارات الإسعاف الضحايا وجثامين الشهداء.

وهذه أول مرة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تُستهدف فيها هذه البلدة الواقعة ضمن قضاء زغرتا المسيحي شمالي لبنان.

شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على مدن عدة في لبنان

في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “الطيران المعادي أغارة على منزل في بلدة خربة سلم (في قضاء بنت جبيل- جنوب) مما أدى إلى سقوط شهيديْن.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على مركز طبي في صديقين (بقضاء صور- جنوب)، أمس، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح”.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، عبر بيان، بأن “غارة العدو الإسرائيلي أمس على بلدة صربين (قضاء النبطية- جنوب) أدت إلى إصابة 4 مسعفين”.

وفجر الاثنين، شن طيران جيش الاحتلال غارة على بلدة كفرفيلا في منطقة إقليم التفاح (جنوب)، وأفيد بسقوط شهداء، وَفق الوكالة الوطنية للإعلام من دون تفاصيل.

وأفادت بأن الغارة المعادية على بلدة معروب أدت إلى سقوط 4 إصابات، 2 منها في حال الخطر.

وأفادت الوكالة بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة أنصار (جنوب).

وأدت الغارة على بلدة ميفدون (جنوب) إلى سقوط 5 شهداء وجريحة، وَفق الوكالة.

وذكرت الوكالة، صباح الاثنين، أن “مدفعية العدو قصفت منزلا في دبل (قضاء صور) قرب كنيسة البلدة، أتبعته بغارة، ونجت عائلة مكونة من 5 أشخاص، فيما أصيبت طفلة بجروح طفيفة، وتضرر نوافذ وأبواب الكنيسة”.

ونفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على بلدات العديسة والطيبة ورب ثلاثين (جنوب)، فيما شن غارات على بلدة حانين بقضاء بنت جبيل.

وفي بعلبك (شرق)، شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال غارة على بلدة بوداي، و3 غارات على بلدة دورس، ونجم عن إحداها إصابة 4 أشخاص بجروح متوسطة، بينهم طفل سوري الجنسية (6 سنوات)، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.