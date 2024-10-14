شاهد: اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية بعد إصابتها بقذيفة “تاندوم”

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت القسام، مشاهد توثق إطلاق قذيفة “تاندوم” على ناقلة جند إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، وإصابتها بشكل مباشر.

وقام مقاتل القسام بقصف الناقلة من على بعد أمتار قليلة، ما أدى لتناثر أجزاء منها واندلاع النيران فيها.

وأعلنت القسام، في بيانات منفصلة ومقتضبة، عن تنفيذ 3 عمليات ضد القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقالت في بيان إنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بعبوة شديدة الانفجار قرب مدرسة حفصة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

كما فجرت القسام عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في عدد من جنود الاحتلال خلال محاولتهم الدخول لأحد المنازل قرب مسجد الصراط في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وفي رفح أيضًا، استهدفت القسام دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” قرب مسجد الصراط في حي الجنينة.