شاهد: سقوط شظايا صاروخ بين المارة في تل أبيب (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدخول سكان 180 بلدة وسط إسرائيل للملاجئ إثر إطلاق صواريخ أرض- أرض على منطقة تل أبيب الكبرى من لبنان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر سقوط شظايا الصواريخ في إحدى المناطق السكنية بين المارة في الشوارع.

وأظهرت مقاطع مصوّرة عمليات لاعتراض الصواريخ في الجو، فيما بدا الهلع والفزع مسيطرا على الأجواء في الأرض، وتوقّفت حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعض الوقت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 صواريخ أرض- أرض أُطلقت من لبنان، تجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد.

وأضاف الجيش في بيان، الاثنين، على حسابه بمنصة إكس “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في وسط البلاد، رصدنا 3 صواريخ أُطلقت من لبنان”.

وادعى الجيش اعتراض جميع التهديدات، وفي هذا الوقت لا توجد خسائر معروفة.

وأفاد جيش الاحتلال بأن طائرات مقاتلة تابعة له هاجمت منصة الإطلاق التي أُطلقت منها الصواريخ، دون أن يحدد موقعا.

في السياق، قالت القناة (12) الخاصة إن طائرة ركاب تابعة لشركة العال الإسرائيلية كانت على وشك الهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب غيرت مسارها واستدارت بسبب إطلاق الصواريخ، دون تفاصيل إضافية.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وريشون لتسيون ورمات غان والعشرات من المدن والبلدات بوسط إسرائيل، وَفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال أن 15 صاروخا أُطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال البلاد خلال دقيقة واحدة، سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وقال في بيان عبر منصة إكس “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها بين الساعة 18:24 والساعة 18:25 بالتوقيت المحلي في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد حوالي 15 صاروخا أُطلق من لبنان”.

وأضاف أن بعض هذه الصواريخ اعتُرض، فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة.