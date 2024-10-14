شاهد: الدبابات الإسرائيلية تطلق الرصاص والقذائف على سيارات إسعاف في رفح

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق آليات الاحتلال القذائف والرصاص على الأطقم الطبية التي كانت في طريقها لنقل جرحى من المنطقة.

وقامت الأطقم الطبية بترك سيارات الإسعاف والفرار من الآليات الإسرائيلية التي ظلت تطلق الرصاص والقذائف تجاههم.

وأكد الدفاع المدني في بيان، إصابة فردين من طواقمه لدى محاولتهم تلبية مناشدات مواطنين مصابين في منطقة “أبو شلوف” بمواصي رفح.

وقال الدفاع المدني “تعرضت الطواقم التي رافقتها الطواقم الطبية لقذائف ورصاص دبابات الاحتلال الإسرائيلي عند محاولتها الدخول للمنطقة”.

وأسفرت حرب “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023 عن أكثر من 140 ألف شهيد ومصاب، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.