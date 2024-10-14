شهيدان في جنين.. لحظة إطلاق النار على مقاوم خلال اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية متسللة (فيديو)

استشهد، اليوم الاثنين، فلسطينيان وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الطفل ريان إبراهيم السيد (17 عامًا)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد الشاب محمود أبو الرب، بعد إصابته برصاص الاحتلال في حي السيباط في مدينة جنين. والشهيد أبو الرب أسير محرر أُفرج عنه قبل 5 أشهر بعد قضاء 4 سنوات في سجون الاحتلال.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في مناطق متفرقة من المدينة ومخيمها.

تعزيزات عسكرية وتصاعد الدخان

وكانت قوات إسرائيلية خاصة (مستعربون) قد تسللت إلى أطراف مخيم جنين وحاصرت منزلا قبل أن تدفع بتعزيزات برفقة جرافة عسكرية إلى المدينة ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.

وبثت الجزيرة مباشر لقطات خاصة لهذه التعزيزات العسكرية، وكذلك تصاعد أعمدة الدخان بالمخيم عقب الاقتحام.

المقاومة تشتبك مع الاحتلال

وفي وقت سابق اليوم، قالت “كتائب شهداء الأقصى-جنين” إن مقاتليها يتصدون “لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدينة جنين ومخيمها بعد اكتشاف تسلل قوة صهيونية خاصة للمخيم، ويخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة بالرصاص والعبوات المتفجرة”.

وقالت “سرايا القدس-كتيبة جنين” إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد كشف تسلل قوة خاصة من منطقة دوار الحصان، ويفجرون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في منطقة الساحة”.

وأوضحت في بيان لاحق “تمكّن مقاتلونا في تمام الساعة 12:57 من استهداف جرافة بعبوة ثقيلة معدة مسبقًا بمحور الحصان محققين إصابات مباشرة في صفوف طاقم الجرافة وإخراجها عن الخدمة”، مؤكدة “قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات ضمن معركة طوفان الأقصى”.

اقتحام ونشر قنّاصة وأصوات انفجارات

ونشرت قوات الاحتلال، عددا من آلياتها في منطقة دوار السينما وسط مدينة جنين، وقرب شارع الحسبة، وعند مداخل المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن أصوات انفجارات تسمع في المخيم بين الحين والآخر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة، في سماء المدينة ومخيمها.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد باتجاه مجموعة من الصحفيين أثناء وجودهم لتغطية العدوان، قرب دوار السينما وسط المدينة.