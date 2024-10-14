“صعب ونتائجه مؤلمة”.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على استهداف حزب الله لقاعدة بنيامينا العسكرية في حيفا

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الاثنين، أن الهجوم الذي شنّه حزب الله بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية، الأحد، كان “صعبًا ومؤلمًا”.

وقال هاليفي “نحن في حرب، وهجوم على قاعدة للتدريب في الجبهة الداخلية هو أمر صعب ونتائجه مؤلمة”.

جاءت تصريحات هالفي أثناء تفقّده قاعدة التدريب التابعة للواء غولاني في بنيامينا جنوب مدينة حيفا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود على الأقل جراء الهجوم وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات خطرة.

פורסמו שמות 4 הנופלים מפגיעת הכטב”ם: סמל עומרי תמרי, סמל יוסף הייב, סמל יואב אגמון וסמל אלון אמיתי. ארבעתם בני 19, חיילים בהכשרת לוחמי חי”ר בחטיבת גולני. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/8WGarKPqMc — גלצ (@GLZRadio) October 14, 2024

ويعد هذا أعنف هجوم لحزب الله منذ التوغّل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم واعتبره “عمليّة نوعية ومركّبة”، وقال إن الهجوم جاء ردًّا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت يوم الخميس، وأسفرت عن استشهاد 22 شخصًا.

הרמטכ”ל בבא”ח גולני, אחרי פגיעת הכטב”ם: “אנחנו במלחמה, ותקיפה של בבסיס אימונים בעורף היא קשה והתוצאות כואבות. גולני רשמה הישגים רבים במלחמה והתמודדה בנחישות עם מצבים קשים”@Doron_Kadosh pic.twitter.com/0Zgx8UFu6P — גלצ (@GLZRadio) October 14, 2024

وفي وقت سابق اليوم، توعد حزب الله، إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي طوال عام منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وقد تصاعدت حدة القتال بينهما مؤخرًا.