سياسة|لبنان

“صعب ونتائجه مؤلمة”.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على استهداف حزب الله لقاعدة بنيامينا العسكرية في حيفا

أثناء تفقّده قاعدة تدريب للواء غولاني

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14/10/2024-|آخر تحديث: 14/10/202401:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الاثنين، أن الهجوم الذي شنّه حزب الله بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية، الأحد، كان “صعبًا ومؤلمًا”.

وقال هاليفي “نحن في حرب، وهجوم على قاعدة للتدريب في الجبهة الداخلية هو أمر صعب ونتائجه مؤلمة”.

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جاءت تصريحات هالفي أثناء تفقّده قاعدة التدريب التابعة للواء غولاني في بنيامينا جنوب مدينة حيفا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود على الأقل جراء الهجوم وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات خطرة.

ويعد هذا أعنف هجوم لحزب الله منذ التوغّل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم واعتبره “عمليّة نوعية ومركّبة”، وقال إن الهجوم جاء ردًّا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت يوم الخميس، وأسفرت عن استشهاد 22 شخصًا.

وفي وقت سابق اليوم، توعد حزب الله، إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي طوال عام منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وقد تصاعدت حدة القتال بينهما مؤخرًا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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