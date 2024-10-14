هلع في تل أبيب وملايين يهرعون للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إن أكثر من مليونيْن هرعوا إلى الملاجئ مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت هيئة البث الرسمية إن 3 صواريخ أرض-أرض أطلِقت من لبنان، اعتُرض 2 منها، وانفجر الثالث في منطقة مفتوحة.

ودوّت صفارات الإنذار في نتانيا والخضيرة شمالا مرورا بقيسارية ومحيطها وصولا إلى تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصوّرة (فيديو) عمليات لاعتراض الصواريخ في الجو، فيما بدا الهلع والفزع مسيطرا على الأجواء في الأرض، وتوقّفت حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعض الوقت.

وتوعد “حزب الله” اللبناني، في وقت سابق اليوم الاثنين، بشن المزيد من الهجمات ضد إسرائيل إذا واصلت الاعتداء على لبنان.

وقتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب العشرات في هجوم بالمسيرات شنه حزب الله، أمس الأحد، على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال الحزب في بيان، الجمعة الماضية، إنه سيواصل “استهداف قواعد عسكرية ومستوطنات في عمق شمال فلسطين المحتلة، بتدرجٍ يتصاعد يومًا بعد يوم”.