“قدراتنا بألف خير”.. حزب الله يبث مشاهد جديدة لصواريخ ومسيّرات وتجهيزات عسكرية (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقطعا مصوّرا، بعنوان “قدراتنا بألف خير”.

وتضمنت المشاهد صورا للأمين العام للحزب الراحل حسن نصر الله الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك القيادي الراحل فؤاد شكر.

وأظهر المقطع المصوّر مسيّرات وصواريخ مصحوبة بمنصات إطلاقها ومقاتلون يجهزون عملية الإطلاق.

وأظهرت المشاهد مجموعة من التجهيزات والقدرات العسكرية التي يمتلكها الحزب.

ويأتي الفيديو، غداة نجاح الحزب، مساء الأحد، بضرب قاعدة تدريب لواء غولاني (لواء النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية) في بلدة بنيامينا بمدينة حيفا بطائرات مسيّرة أطلقها من لبنان.

وفيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح خطيرة في الهجوم، قال جهاز الإسعاف (نجمة داود الحمراء) إن العدد الإجمالي للجرحى وصل إلى 61 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب بث تسجيلًا صوتيًا لأمينه العام نصر الله وهو يخاطب مقاتلي الحزب خلال إحدى المناورات العسكرية، أمس الأحد.

وفي التسجيل يقول نصر الله “إخواني المجاهدين المقاومين الشرفاء نتطلع جميعًا إليكم.. إلى عقولكم النيرة، وإلى قلوبكم المؤمنة وإلى سواعدكم الفتية القوية.. لأننا نراهن بعد الله، عليكم وعلى حضوركم وعلى إيمانكم وجهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف”.

وأضاف “بارك الله فيكم وبارك بجهودكم وعملكم وسهركم وتعبكم.. وأسأل الله أن يتقبل منكم، وأن يجعلكم دائمًا حماة الديار وحماة الشرفاء وحماة الدين، وممهدي هذه الأرض لقيام العدل الإلهي المنشود والموعود”.