لحظة سقوط صواريخ حزب الله على مستوطنتي المنارة وكريات شمونة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطعًا مصورًا يوثق لحظة سقوط صواريخ أطلقها (حزب الله) على مستوطنتي “المنارة” و”كريات شمونة” شمالي إسرائيل.

وكان (حزب الله) قد أعلن أن مقاتليه استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية.

كما أعلن عن استهداف مستعمرة “كريات شمونة” بصلية صاروخية في إطار “دعمة للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه” وفق بيان صادر عن الحزب.

ومساء الأحد، قصف (حزب الله) معسكرًا تدريبيًا للواء غولاني في “بنيامينا” جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه أطلقوا سرب مسيّرات انقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني (من قوات النخبة) في بلدة بنيامينا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الجرحى إثر انفجار طائرة دون طيار في حيفا ارتفع إلى 67، بينهم 4 في حالة حرجة جدًا.

وأضافت الإذاعة أن الجيش فتح تحقيقًا بشأن عدم تفعيل صفارات الإنذار حين اقتحمت المسيّرة منطقة شمالي إسرائيل.

وتابعت أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم ترصد المسيّرة، ولم تكن هناك أي محاولة لاعتراضها.