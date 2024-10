أستراليا تنصح مواطنيها بمغادرة إسرائيل وعدم السفر إليها

نصحت أستراليا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، وحثت رعاياها هناك على المغادرة في ظل توفر الرحلات الجوية التجارية وبقاء معابر الحدود مفتوحة.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في تحديث على موقعها الإلكتروني: “قمنا بمراجعة نصائحنا بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ورفعنا مستوى نصيحة السفر”.

وأضافت: “ننصح الآن بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الوضع الأمني ​​المتقلب والصراع المسلح والاضطرابات المدنية”.

وتابعت مخاطبة مواطنيها “إذا كنت في إسرائيل، فيجب عليك المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة ومعابر الحدود مفتوحة وبينما يكون ذلك آمنًا”.

وأشارت إلى أن “هناك تهديدًا مستمرًّا بهجمات صاروخية في إسرائيل. يجب ألا تسافر إلى المناطق الحدودية الإسرائيلية مع لبنان. في حالة وقوع هجوم أو صراع مسلح آخر، يجب عليك اللجوء إلى الملاجئ واتباع نصيحة السلطات المحلية”.

We’ve reviewed our advice for Israel & the Occupied Palestinian Territories and have raised the travel advice level. We now advise do not travel to Israel & the Occupied Palestinian Territories due to the volatile security situation, armed conflict, civil unrest & terrorism (1/2)

— Smartraveller (@Smartraveller) October 14, 2024