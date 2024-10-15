أمير قطر: إسرائيل تستغل تقاعس المجتمع الدولي لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة (فيديو)

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وتضامنها معه في نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال كلمة الأمير في افتتاح دورة الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدورة الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى القطري.

وبمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال الأمير إنه “لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لما توافق عليه المجتمع الدولي في حل الدولتين”.

وأضاف “إن إسرائيل اختارت عن قصد توسيع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان”.

وفي إشارة إلى الحرب على لبنان قال الأمير “كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة”.

وحذر أمير دولة قطر “من التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة”.

الدمار لن يجدي

وجدد الأمير إدانة قطر للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال ضد الجمهورية اللبنانية.

وبشأن جهود الوساطة التي تقوم بها قطر، قال “على الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب”.

وأكد الأمير أن “الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة”.

وطالب الأمير مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف “إسرائيل تستغل تقاعس المجتمع الدولي لتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة في الضفة، وراحت توسع عدوانها إلى لبنان”.