أول ظهور لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني (فيديو)

عرض التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، لقطات للقائد الأعلى لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني.

جاءت اللقطات خلال مشاركة قآني في مراسم تشييع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي اغتيل الشهر الماضي مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بضربة إسرائيلية للضاحية الجنوبية من بيروت.

وهذا أول ظهور علني لقآني منذ أن اختفى عن الأنظار قبل أسابيع؛ مما أثار تكهّنات بشأنه.

وتحدثت وسائل إعلام خلال الأسبوعين الماضيين عن مقتل قآني، وزعمت أخرى أنه أصيب بجروح، في حين تحدثت أنباء أخرى عن تحقيق معه بتهمة خرق المخابرات الإسرائيلية للحرس الثوري، لتحسم لقطات اليوم مصيره.

وكانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت الأربعاء الماضي عن إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن قآني الذي يشرف على أنشطة الحرس الثوري في الخارج بخير وسيستلم وساما من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قريبا.

السفر إلى لبنان

وكان قآني قد سافر إلى لبنان بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارة جوية إسرائيلية يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم ترد عنه أي أنباء منذ أن كثفت إسرائيل قصفها لجنوب لبنان.

ونفى إيرج مسجدي، نائب قائد فيلق القدس، تقارير تفيد بأن قآني تعرض لأذى جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية المكثفة على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وعينت طهران قآني قائدا لفيلق القدس -المسؤول عن المهام العسكرية والاستخبارية للحرس الثوري في الخارج- بعد أن اغتالت الولايات المتحدة سلفه قاسم سليماني بهجوم بطائرة مسيّرة على بغداد عام 2020.