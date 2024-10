الأونروا: يمكننا تطعيم أطفال غزة لكن وقف إطلاق النار هو أفضل لقاح

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تمكنت من تطعيم نحو 93 ألف طفل دون سن العاشرة في المناطق الوسطى من قطاع غزة، ضمن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا في بيان اليوم الثلاثاء “رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة، انطلقت الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال أمس في المناطق الوسطى من غزة”.

وأضاف “أفضل لقاح للأطفال -في غزة- هو وقف إطلاق النار والسلام”.

وقال مسؤول بالوكالة في تصريحات تلفزيونية “يمكننا تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال ولكننا لا نستطيع حمايتهم من كل شيء آخر يقتلهم الآن في غزة”.

