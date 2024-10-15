الأونروا: يمكننا تطعيم أطفال غزة لكن وقف إطلاق النار هو أفضل لقاح

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تمكنت من تطعيم نحو 93 ألف طفل دون سن العاشرة في المناطق الوسطى من قطاع غزة، ضمن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا في بيان اليوم الثلاثاء “رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة، انطلقت الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال أمس في المناطق الوسطى من غزة”.

وأضاف “أفضل لقاح للأطفال -في غزة- هو وقف إطلاق النار والسلام”.

وقال مسؤول بالوكالة في تصريحات تلفزيونية “يمكننا تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال ولكننا لا نستطيع حمايتهم من كل شيء آخر يقتلهم الآن في غزة”.

“We can vaccinate children against polio but we can’t keep them safe from everything else that’s killing them right now in #Gaza.”@UNRWA Sam Rose to @CNN on the endless tragedy in #Gaza amid intense military operations continue. pic.twitter.com/6a8dDcy1kA — UNRWA (@UNRWA) October 15, 2024

وأعلن وزير الصحة الفلسطينية ماجد أبو رمضان، أمس الاثنين، عن انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك للأطفال دون سن العاشرة.

وأشار إلى أن حملة التطعيم ستتكون من ثلاث مراحل، الأولى في المنطقة الوسطى في دير البلح وتستمر ثلاثة أيام (14- 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، وقابلة للتمديد ليوم إضافي.

وأوضح أن الجولة الثانية ستكون في محافظتي خان يونس ورفح، من 19- 22 أكتوبر الجاري، أما الجولة الثالثة فستكون في محافظتي غزة والشمال، من 22- 25 أكتوبر الجاري.

وتستهدف الحملة تطعيم 591700 طفل دون سن العاشرة، وستنشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة.