سياسة|قطاع غزة

الأونروا: يمكننا تطعيم أطفال غزة لكن وقف إطلاق النار هو أفضل لقاح

الأونروا طعمنا 93 ألف طفل في غزة
الأونروا طعمنا 93 ألف طفل في غزة (منصات التواصل)
15/10/2024-|آخر تحديث: 15/10/202411:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تمكنت من تطعيم نحو 93 ألف طفل دون سن العاشرة في المناطق الوسطى من قطاع غزة، ضمن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا في بيان اليوم الثلاثاء “رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة، انطلقت الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال أمس في المناطق الوسطى من غزة”.

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وأضاف “أفضل لقاح للأطفال -في غزة- هو وقف إطلاق النار والسلام”.

وقال مسؤول بالوكالة في تصريحات تلفزيونية “يمكننا تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال ولكننا لا نستطيع حمايتهم من كل شيء آخر يقتلهم الآن في غزة”.

وأعلن وزير الصحة الفلسطينية ماجد أبو رمضان، أمس الاثنين، عن انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك للأطفال دون سن العاشرة.

وأشار إلى أن حملة التطعيم ستتكون من ثلاث مراحل، الأولى في المنطقة الوسطى في دير البلح وتستمر ثلاثة أيام (14- 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، وقابلة للتمديد ليوم إضافي.

وأوضح أن الجولة الثانية ستكون في محافظتي خان يونس ورفح، من 19- 22 أكتوبر الجاري، أما الجولة الثالثة فستكون في محافظتي غزة والشمال، من 22- 25 أكتوبر الجاري.

وتستهدف الحملة تطعيم 591700 طفل دون سن العاشرة، وستنشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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