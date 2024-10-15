البيت الأبيض يحذر إيران من عواقب وخيمة إذا هاجمت ترامب

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون سافيت إن الإدارة الأمريكية تتابع تهديدات إيران للرئيس السابق دونالد ترامب عن كثب منذ سنوات، وحذر طهران من عواقب وخيمة إذا هاجمت أي مواطن أمريكي.

وأشار سافيت في بيان، أمس الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر هذا الأمر قضية أمن قومي داخلي ذات أولوية قصوى، وتدين إيران بشدة بسبب هذه التهديدات.

وأكد أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أي مواطن، سواء الذين يخدمون الولايات المتحدة أو الذين خدموها من قبل.

وشدد على أن المؤسسات التي تتعامل مع التهديدات توفر باستمرار وسرعة المعلومات اللازمة للوحدات المعنية بأمن ترامب.

وذكر أن الرئيس جو بايدن كرر توجيهاته لمكتب الخدمة السرية بضرورة اتخاذ جميع الموارد والإمكانات والإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للتهديدات ضد ترامب.

طائرات ومركبات عسكرية لمواجهة التهديدات

من جانب آخر، ذكرت تقارير إعلامية أن المرشح الرئاسي الجمهوري ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال خلال السباق الرئاسي، طلب طائرات ومركبات عسكرية لاستخدامها خلال العملية الانتخابية، بحجة التهديد الإيراني.

ورفضت إيران في أغسطس/آب الماضي، ادعاءات بأنها مرتبطة بخطط اغتيال مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رد للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على ادعاء وزارة العدل الأمريكية بأن باكستانيا متهما بالتخطيط لاغتيال كبار المسؤولين الأمريكيين في البلاد له صلات بطهران.

يذكر أن ترامب أصيب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الماضي، ووُصفت إصابته بأنها طفيفة.