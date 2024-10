الشرطة تعتقل ناشطين يهود اعتصموا أمام بورصة نيويورك تضامنًا مع غزة (فيديو)

قامت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، بتفريق واعتقال عدد من المتظاهرين اليهود في نيويورك خلال احتجاجهم على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واعتصم المئات من الناشطين اليهود المناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة أمام بورصة نيويورك، مطالبين بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الاستفادة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وأظهرت مقاطع الفيديو مئات الأشخاص وهم يقتحمون ساحة بورصة نيويورك في وول ستريت، حاملين لافتات كبيرة مكتوب عليها “حظر تسليح إسرائيل الآن” و”اليهود يطالبون بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل”، “تمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وليس الإبادة الجماعية”.

As Gaza is bombed, Wall Street booms. The stock prices of weapons manufacturers have skyrocketed this year. The US war economy is profiting from genocide. The 50+ members of Congress who invest in arms companies get richer every day. pic.twitter.com/kWPbTDYsjb

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 14, 2024