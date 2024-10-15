سياسة|قطاع غزة

الشرطة تعتقل ناشطين يهود اعتصموا أمام بورصة نيويورك تضامنًا مع غزة (فيديو)

مئات اليهود يعتصمون أمام بورصة نيويورك للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل
مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds
15/10/2024

قامت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، بتفريق واعتقال عدد من المتظاهرين اليهود في نيويورك خلال احتجاجهم على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واعتصم المئات من الناشطين اليهود المناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة أمام بورصة نيويورك، مطالبين بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الاستفادة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

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وأظهرت مقاطع الفيديو مئات الأشخاص وهم يقتحمون ساحة بورصة نيويورك في وول ستريت، حاملين لافتات كبيرة مكتوب عليها “حظر تسليح إسرائيل الآن” و”اليهود يطالبون بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل”، “تمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وليس الإبادة الجماعية”.

كما ندد المشاركون باستثمارات الشركات الأمريكية في مشاريع تستفيد من الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، مع لافتة كتب عليها “غزة تُقصف.. وول ستريت تَكسب”، ونددوا بالدعم الموجه لإسرائيل.

وأدانت الحركة اليهودية المنظمة للاحتجاج قصف الاحتلال وحصاره لسكان شمال غزة، واستهدافه لمخيمات اللاجئين ومراكز الإيواء بعشرات القنابل كل ساعة، كما أعربوا عن رفضهم لإعلان خطط إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة.

وردد المحتجون شعارات مثل “من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر”، فيما حاولت الشرطة تفريق المحتجين، واعتقلت عددا منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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