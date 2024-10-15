“المقاومة الإسلامية” بالعراق تقصف “هدفا حيويا” ومشاهد انفجارات في طبريا (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت هدفا حيويا في “طبريا” شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير، اليوم الثلاثاء.

وفي تدوينة لها عبر منصة “تلغرام” بثت المقاومة الإسلامية في العراق “مشاهد لما قالت إنها إطلاق الطيران المسير باتجاه طبريا في الأرض المحتلة”.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز المسيرة وهي تحمل لافتة “يا مليّن الحديد لداود.. ألِن قواعد العدو لمسيراتنا”.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن “المقاومة هاجمت هدفا حيويا في طبريا بالأرض المحتلة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان والمجازر بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وجددت المقاومة الإسلامية إصرارها على “استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وبالتزامن مع إعلان المقاومة عن إطلاق مسيراتها، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مباشرة لانفجارات في سماء جنوب طبريا في الجليل الأسفل مع دوي صفارات الإنذار.

وأفادت نجمة داوود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) بنشوب حريق جراء سقوط أحد الأهداف المتفجرة غرب بحيرة طبريا شمالي إسرائيل.

وأظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها “الجزيرة مباشر” مشاهد لاعتراض أهداف جوية في سماء منطقة طبريا شمالي إسرائيل.