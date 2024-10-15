“بمسيرة متطورة”.. “المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف أهدافًا “حيوية” في إسرائيل (فيديو)

واصلت “المقاومة الإسلامية” في العراق، عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تضامنًا مع غزة ولبنان.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية”، اليوم الاثنين، قصف “هدف حيوي” بالطيران المسير في غور الأردن، دون أن تحدد الهدف.

كما عادت المقاومة في العراق وقصفت “هدفا حيويا” في غور الأردن بالطيران المسيرة مرة ثانية.

وفي بيان مقتضب آخر، قالت المقاومة الإسلامية إنها قصفت “هدفًا حيويًا” في شرق إسرائيل بواسطة طائرة مسيرة ذات قدرات متطورة، وفقًا للبيان.

وأكدت المقاومة، مع كل بيان، على استمرارها في عملياتها ضد إسرائيل، نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من أفال ونساء وشيوخ.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفّذ عددًا من الهجمات بمسيّرات وصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّ هجمات على أهداف إسرائيلية.