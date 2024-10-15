بن غفير يهاجم الطيبي: أنت إرهابي تمثل عائلات المخربين (فيديو)

شهد الكنيست الإسرائيلي مشادات كلامية بين وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والنائب الفلسطيني أحمد الطيبي، خلال مناقشة لجنة لمشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل.

وخلال مناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء قال بن غفير مخاطبا الطيبي “قانون ترحيل عائلات الإرهابيين ينطبق عليك أيضًا، أنت تمثلهم يا أحمد الطيبي.. أنت مخرب تمثل المخربين.. أنت تمثل عائلات المخربين”.

وأضاف “أنت مجرم أنت إرهابي مدان.. أنت رئيس حزب لداعمي الإرهاب”.

ورد الطيبي وهو رئيس حزب “الحركة العربية للتغيير” بأن “بن غفير هو الإرهابي”.

واستمرت المشادة الكلامية إلى أن اضطر الوزير لمغادرة الجلسة بعد تلقيه نبأ وقوع إطلاق نار قرب أسدود أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 4.

طرد وترحيل عائلات منفذي العمليات

وتسعى الحكومة الإسرائيلية وممثلو الائتلاف الحاكم في الكنيست إلى التعجيل بإجراءات إقرار مشروع القانون قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال عقب اجتماع مجلس الوزراء الأمني السياسي “الكابينت” الأربعاء الماضي إن الحكومة ستبحث في الأيام المقبلة مسألة هدم منازل منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم.

وبموجب القانون سيكون لوزير الداخلية صلاحية إصدار الأوامر بطرد وترحيل أفراد عائلة منفذ العملية، دون الحاجة إلى موافقة من أي جهة قضائية أو إلى مراجعة أمام المحاكم الإسرائيلية.

وسيكون للوزير أيضا صلاحية الموافقة على إلغاء إقامة أو جنسية أي شخص مدان بـ”جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية” أو التحريض على “الإرهاب”.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن منح تلك الصلاحيات لوزير الداخلية دون مراجعة الجهاز القضائي تثير معارضة قانونية، ومن المتوقع أن يعبر المستشارون القانونيون للحكومة والكنيست عن معارضتهم للنسخة الحالية من القانون.