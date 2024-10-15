تحقيق: هكذا ضللت مسيّرة حزب الله سلاح الجو الإسرائيلي

كشف تحقيق إسرائيلي في انفجار طائرة مسيرة لـحزب الله في قاعدة تدريب لواء غولاني جنوب حيفا، أن المسيرة ضللت سلاح الجو الذي فقد الاتصال بها وظن أنها تحطمت ذاتيا بسبب تحليقها على ارتفاع منخفض.

جاء ذلك وفق نتائج أولية للتحقيق الذي يجريه سلاح الجو الإسرائيلي في الحادثة، وفق إذاعة الجيش.

وقالت إذاعة الجيش: “يكشف تحقيق أولي أجراه سلاح الجو أن حزب الله أطلق هجوما مشتركا بثلاث طائرات مسيرة وقذائف صاروخية وثلاثة صواريخ دقيقة على حيفا بشكل متزامن”.

وأضافت: “وفق نتائج التحقيق، اعترضت البحرية الإسرائيلية والقبة الحديدية طائرتين مسيرتين، أما الطائرة الثالثة فُقد الاتصال بها عندما كانت شمال شرق مدينة عكا”.

وتابعت إذاعة الجيش: “خلال هذه الفترة الزمنية، اعتقد سلاح الجو أنها تحطمت ذاتيا بعد فقدان الاتصال بها لفترة طويلة بسبب الارتفاع المنخفض التي كانت تحلق عليه، أو بسبب التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) من قبل سلاح الجو”.

التحقيق الإسرائيلي كشف أنه كان من الممكن تصنيف المسيرة على أنها تهديد جوي، لكن هذا لم يحدث.

وأكد سلاح الجو الإسرائيلي، أن وحدة المراقبة الجوية تلقت بلاغا من الشرطة حول رؤية مواطنين لطائرة مشبوهة في منطقة يوكنعام جنوب شرق حيفا، لكن بما أنه في ذلك الوقت كانت هناك طائرة مروحية في الجو في نفس المنطقة، فقد اعتقد سلاح الجو أنها طائرة إسرائيلية.

وفي استخلاص للدروس، قال سلاح الجو الإسرائيلي، إنه عقب الحادث لن يأخذ في الاعتبار تحطم مسيرات من تلقاء نفسها ما لم يكن هناك ما يثبت ذلك، وهذا يعني أنه في الأيام المقبلة قد يتم تفعيل إنذارات واسعة النطاق في العديد من مناطق البلاد، وسيكون بعضها أيضا إنذارات كاذبة.

وتابع: “سننتقل إلى وضع الحماية، حتى لو فقدنا الاتصال بالطائرة المسيرة لمدة نصف ساعة ولا نعرف مكانها”.

وبشأن الميزات القتالية للمسيرة، أوضح سلاح الجو الإسرائيلي، أنها من طراز شاهد 107، برأس حربي يزن بين 3 و5 كيلوغرامات، وتعمل باستخدام نظام تحديد المواقع، ولكن حزب الله لم يوجه المسيرة عن بعد، بل تمت تغذيتها مسبقا بمسار الرحلة والموقع الدقيق.

ووفق تقييم سلاح الجو الإسرائيلي، فقد وجّه حزب الله المسيرة بدقة إلى قاعة الطعام في القاعدة خلال تناول الجنود وجبة العشاء.

وكان حزب الله أطلق أمس مسيرة من لبنان أصابت قاعدة تدريب للواء غولاني، الوحدة الخاصة للمشاة بالجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح حرجة، حسب الجيش، بينما أفاد جهاز الإسعاف (نجمة داود الحمراء) بوجود 61 جريحا.