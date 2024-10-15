حزب الله يتهم الاحتلال باستخدام قنابل عنقودية وإسرائيل تضم فرقة جديدة لمعارك جنوبي لبنان

اتهم حزب الله إسرائيل بقصف مناطق في جنوبي لبنان بقنابل عنقودية محرمة دوليا، مطالبا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية “بإدانة هذه الجريمة النكراء لما لها من أثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين”.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، قالت دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب إن “العدو الإسرائيلي أقدم اليوم برماية صواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا على مناطق بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، بينها وادي الخنازير بوادي الحجير، ومنطقة خلة راج بين بلدتي علمان ودير سريان، وشرق بلدة علمان باتجاه الأحراش”.

وأضاف البيان أنّ “هذه الجريمة الهمجية، التي تضاف إلى سلسلة جرائم العدو الإسرائيلي ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني، تؤكد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وكذلك استهتاره الفاضح بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية لا سيما في زمن الحرب”.

والقنابل العنقودية هي نوع من الأسلحة التي تحرّمها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بسبب تأثيراتها المدمرة والمستمرة على المدنيين.

الاحتلال يضم الفرقة 210 لمعارك جنوب لبنان

في السياق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بانضمام الفرقة العسكرية 210 الإسرائيلية مؤخرا إلى 4 فرق عسكرية إسرائيلية أخرى في جنوب لبنان تشارك في عمليات التوغل البري.

وقالت إذاعة الجيش “تنفذ الفرقة 210 غارات برية من جبل دوف، وهذه هي الفرقة الخامسة التي تعمل على الأرض في لبنان منذ بدء العمليات البرية”.

وقال جيش الاحتلال في بيان “الأسبوع الماضي، نفذت قوات لواء الجبل (810) بقيادة الفرقة 210، غارات مستهدفة من منطقة جبل دوف في مناطق معقدة في منطقة جنوب لبنان”.

وأضاف “الغرض من العمليات هو تدمير البنية التحتية لحزب الله ومنع وجوده في المنطقة”.

وتابع “نفذ اللواء حتى الآن غارات عدة على مجمعات قوة الرضوان التي يستخدمها المسلحون لتنفيذ أنشطة معادية، وعثرت قوات الوحدة الجبلية -الكتيبة 9204 والكتيبة 8130 التابعة للواء الجبل- على أسلحة وأجهزة مراقبة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله ودمرتها”.

وسبق لجيش الاحتلال أن أعلن مشاركة الفرق 98 و91 و36 و146 بالمعارك البرية في جنوبي لبنان.

وتضم الفرقة العسكرية أكثر من لواء عسكري، وتضم وفق المعايير العسكرية أكثر من 10 آلاف جندي.