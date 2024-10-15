حزب الله يشن 33 هجومًا على إسرائيل يوم الاثنين (فيديو)

نفذ حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، 33 عملية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

وأعلن الحزب التصدي لمحاولات تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين البلدين، كما قصفت عددًا من المواقع العسكرية وتجمعات لجيش الاحتلال، بالمسيرات والرشقات الصاروخية.

وأكد حزب الله أن عملياته تأتي “تضامنًا مع قطاع غزة والمقاومة، ودفاعًا عن الشعب اللبناني أمام العدوان الإسرائيلي”.

ونشر الحزب مقطًا مصورًا بعنوان “قدراتنا بألف خير”، وتضمن صورا للأمين العام للحزب الراحل حسن نصر الله الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك القيادي الراحل فؤاد شكر، وكشف المقطع جانبًا من القدرات العسكرية لقوات الحزب.

وفيما يلي عمليات حزب الله لليوم الاثنين:

1- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

2- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية.

3- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

4- استهداف قوة مشاة إسرائيلية بقذائف المدفعية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا.

5- استهداف تحركات لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللبونة بِصلية صاروخية.

6- استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

7- إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية شمال غرب ‏حيفا.

8- استهداف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

9- استهداف ‏قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، وإجبارها على التراجع.

10- استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مارون الراس بِقذائف المدفعية.

11- إطلاق صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا.

12-استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة راموت نفتالي بصلية صاروخية.‏

13-استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة تسفعون بصلية صاروخية كبيرة.‏

14- استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية.‏

15-

الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

16- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

17- استهداف ناقلة جند بِصاروخٍ موجه أثناء الإشتباكات في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى إحتراقها وقتل وجرح من فيها.

18- استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

19- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة مركبا بِصلية صاروخية.

20- استهداف تجمع لِجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

21- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية.

22- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع مسكفعام بقذائف المدفعية.‏

23- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.‏

24- استهداف ‏تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.‏

25- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية كبيرة.

26- قصف ثلاث دبابات ميركافا أثناء تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة فيها، وإيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

27- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

28- استهداف ‏تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.‏

29- استهداف ‏تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.‏

30- استهداف ‏تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.‏

31- استهداف تجمع لأفراد وآليات الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

32- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بِصلية صاروخية.

33- استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.‏