حزب الله يقصف “كرمئيل”.. ومستوطنون يوثقون حجم الدمار (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، مشاهد جديدة من قصف مستوطنات إسرائيلية، كما وثق سقوط تلك الصواريخ في إسرائيل.

ونشر حزب الله، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف مستوطنة كرمئيل شمالي إسرائيل، لافتًا إلى أنه نفذ هذه العملية أمس الاثنين.

وبينت المشاهد لحظة تجهيز قاذفة الصواريخ، وإطلاق رشقة صاروخية صوب الهدف.

وتضمنت المشاهد لقطات من كاميرا مستوطنين توثق سقوط تلك الصواريخ في المستوطنة المستهدفة.

وصباح اليوم، نشر الحزب مشاهد قال إنها لعملية نوعية مركبة استهدف خلالها معسكر “رغفيم” في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا.

وأعلن حزب الله، استهدافه تجمعات لقوات بعدة نقاط في شمال إسرائيل، برشقات صاروخية، منها محيط موقع المرج، ومنطقة خلة وردة الحدودية مع جنوب لبنان.

وأشار إلى اشتباك مقاتليه مع قوة مشاة للجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان، وقال إن الاشتباكات لا تزال مستمرة.