طباخ من غزة يطلق تطبيقًا عالميًا يُتيح شراء وجبات لأهالي القطاع (فيديو)

قرر الطاهي الفلسطيني محمد العمارين كسر القواعد التقليدية في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، عبر “تطبيق عالمي” يتيح للأشخاص حول العالم شراء وجبات يجري تقديمها مباشرة إلى المحتاجين في القطاع في ظل الأوضاع الصعبة للنازحين والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام.

وقال العمارين للجزيرة مباشر: “كنت أملك فرصة للذهاب إلى إيطاليا، لكنني شعرت أن واجبي هنا، شعبي بحاجة إليّ، وأنا هنا لأساعدهم”.

وعن التحديات التي واجهها خلال الحرب، قال العمارين: “أمضيت أول 40 يومًا محاصرًا في الشمال، ثم انتقلت إلى الجنوب حيث كانت الظروف أفضل، فقررت أن أستغل مهاراتي في مساعدة شعبي، وافتتحت مطبخا لتقديم الطعام للنازحين”.

وأوضح العمارين حجم احتياجات الناس للمطابخ وتكايا الطعام قائلا: “المطابخ المجتمعية أصبحت ضرورية للغاية في ظل الحرب، فهناك الكثير من الأسر تعتمد عليها للحصول على وجبة الطعام، ويوميًا تزداد أعداد النازحين، فتزيد احتياجات المطبخ”.

وسعى العمارين إلى تقديم المساعدة لأبناء غزة بعدة طرق حتى توصل إلى فكرة التطبيق العالمي، وتابع قائلا: “كان لدي حلم بإنشاء مطعم متنقل على شاحنة وتقديم الطعام للنازحين، ولكن بعدها قررت أن أبيع الطعام عبر تطبيق، ويتمكن العالم من الخارج شراء وجبات تصل مباشرة إلى أهل غزة”.

وأكد العمارين على حرصه على الشفافية وبناء الثقة بينه وبين المتبرعين، فقال: “من خلال تطبيقات الشراء، يمكن للمشترين أن يروا كيفية وصول الطعام للنازحين، مما يزيد من ثقتهم”.

وعن التحديات التي واجهها في مشروعه أشار العمارين إلى ارتفاع الأسعار وندرة المعدات اللازمة للمطابخ، وخصوصًا مع زيادة عمليات النزوح.

ورغم كل الظروف القاسية يظل شغف العمارين قويًا بمهنته، ويأمل أن تنتهي الحرب ويعود ليحقق أحلامه: “أنا طموح وأحلم بأن أكون شيف مشهور عالميًا، فأتمنى أن تنتهي الحرب ولن أستسلم حتى أحقق ذلك”.