لحظة سقوط صواريخ حزب الله على مستوطنة “كريات بباليك” وإصابة مبنى بشكل مباشر (فيديو)

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في مستوطنة “كريات بياليك” شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر لحظة سقوط الصاروخ في المستوطنة.

وأظهرت مشاهد أخرى آثار الدمار الذي لحق بأحد المنازل جراء سقوط الصواريخ على “كريات بياليك”.

بالتزامن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 20 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه حيفا وخليجها.

ونقلت وسائل إسرائيلية عن متحدث باسم الجيش قوله “في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد حوالي 20 صاروخا عبرت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها”، لافتا إلى “إصابة مباشرة بالقرب من مبنى سكني في كريات بياليك”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن انطلاق الصواريخ من لبنان نحو الشمال وتساقطها تسبب في حرائق بمناطق مفتوحة.

بدوره، أعلن حزب الله قصف “مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه”.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قد أفادت باندلاع حريق في منطقة مفتوحة بين محمية “عين أفيك” الطبيعية وكريات بياليك، بعد القصف الذي تعرضت له مدينة حيفا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بصاروخ أم اعتراض، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.

ودعت الشرطة الإسرائيلية إلى تجنب النزول إلى الساحات وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على مواد متفجرة والإبلاغ عن ذلك دون تأخير.