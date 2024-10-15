“من نقطة صفر”.. سرايا القدس تنشر مشاهد لاشتباكات مع قوات إسرائيلية في طولكرم (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مشاهد من استهدافها للآليات الإسرائيلية والاشتباك معها من المسافة صفر بالضفة الغربية المحتلة.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها لتفجير جرافات وجيبات عسكرية إسرائيلية، والاشتباك مع جنود الاحتلال من “نقطة صفر” بمخيم طولكرم.

وتضمنت المشاهد لحظة تفجير جرافتين واستهداف بعض الآليات في شارع نابلس بمخيم نور الشمس، وتضمنت تفجير آلية إسرائيلية والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين في محور المسلخ بذات المخيم.

وبالتزامن مع العدوان الذي شنته إسرائيل علي غزة قبل أكثر من عام، كثفت أيضًا من اقتحاماتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة التصدي لهذه الاقتحامات.