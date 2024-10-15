نعيم قاسم: انتقلنا من إسناد غزة إلى المواجهة مع إسرائيل (فيديو)
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15/10/2024-|آخر تحديث: 15/10/202404:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال نائب الأمين العام لـ“حزب الله” نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين، وإن حزب الله انتقل من مرحلة إسناد غزة إلى مواجهة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ تفجيرات أجهزة البيجر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لنعيم قاسم قال فيها:
- إسرائيل لديها أطماع توسعية لكل الدول العربية.
- إسرائيل ومَن وراءها يقتلون ويرتكبون المجازر وعلينا اتخاذ موقف حيال ذلك.
- مساندتنا لفلسطين هي وقوف مع أصحاب الحق.
- إسرائيل تريد شرقا أوسطا جديدا بدعم ورعاية أمريكية.
- إذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها.
- الوفود الأجنبية والمبعوثون طلبوا منا عدم فتح جبهة مساندة لغزة ولكننا اشترطنا وقف العدوان على القطاع أولا.
- نقاتل بشرف ونستهدف الجيش الإسرائيلي بينما يستهدف هو النساء والأطفال والمدنيين والطواقم الطبية.
- صمود المقاومة والتفاف الشعب حولها هو الطريق من أجل استعادة الأرض ووقف العدوان.
- مشروع إسرائيل تدميري وإلغائي للمقاومة ولشعب المقاومة.
- العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي قرارات دولية.
- انتقلنا من الإسناد إلى المواجهة.
- ما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه.
- دخلنا في معادلة جديدة تتمثل في إيلام العدو.
- بما أن العدو استهدف كل لبنان فلنا الحق في استهداف أي نقطة للعدو داخل الكيان الإسرائيلي.
- أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل في وقف إطلاق النار ولا أقولها من موقف ضعف.
- مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات الإسرائيلية غير المأهولة.
- المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الأرض والجيش الإسرائيلي مهزوم وسيهزم أكثر.
- أقول للإسرائيليين لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم وانظروا إلى قتلاكم في الحرب.
المصدر : الجزيرة مباشر