نعيم قاسم: انتقلنا من إسناد غزة إلى المواجهة مع إسرائيل (فيديو)

قال نائب الأمين العام لـ“حزب الله” نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين، وإن حزب الله انتقل من مرحلة إسناد غزة إلى مواجهة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ تفجيرات أجهزة البيجر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنعيم قاسم قال فيها: