وفود دبلوماسية تغادر مؤتمرا أمميا مع بدء كلمة ممثل إسرائيل (فيديو)

غادرت وفود دبلوماسية عديدة قاعة مؤتمر أممي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ممثل دولة إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.

ومع بَدء كلمة ممثل إسرائيل، غادرت العديد من الوفود القاعة على الفور.

وتعتمد وفود الدول الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذه الوسيلة لإظهار احتجاجها على ممارسات الاحتلال، إذا سبق ونفذتها العديد من الوفود الدبلوماسية في مؤتمرات دولية عديدة.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، ووسعت عملياتها مؤخرًا على لبنان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذل رغم مطالب دولية بوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة.