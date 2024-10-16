الدفاع المدني في غزة يكشف عن واقع كارثي بجباليا (فيديو)

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، عن واقع كارثي يعيشه سكان شمال القطاع الذي يتعرضون للحصار المشدد والقصف العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 11 على التوالي.

وقال بصل، في كلمة مصورة نشرها يوم الثلاثاء “لا يزال جيش الاحتلال يحاصر محافظة الشمال بشكل كامل، جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، لم يدخل لهم أي نوع من أنواع الغذاء”.

وأضاف “محاصرون على مستوى الطاعم والشراب والدواء، والخدمة التي تقدمها الطواقم الطبية ليست كافية في ظل نقص الإمكانات ونقص المستلزمات الطبية”.

ووصف الأوضاع في شمال غزة بـ”المأساوية والصعبة جدًا”، موضحًا “الكثير من نداءات الاستغاثة التي وصلت لطواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية لم نستطع الوصول إليها، بسبب أن المناطق والبنية التحتية دمرت بشكل كبير جدًا، في جباليا دمرت قوات الاحتلال الكثير من المناطق، حتى أن مراكز الإيواء يقصفها الاحتلال في كل لحظة، ومركز تابع للأونروا ويتم توزيع الطعام منه، قصفه الاحتلال أيضًا”.

ويرى المتحدث باسم الدفاع المدني، أن رسالة الاحتلال من حصار جباليا على وجه التحديد هو أنه “لا يريد أي حياة هناك”.

والثلاثاء، واصل الجيش الإسرائيلي اجتياح بلدة جباليا ومخيمها لليوم الـ11 على التوالي، فارضا عليهما حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أن ما يقوم به في جباليا هي “عملية عسكرية لمنع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة”، ترافق ذلك مع بدئه في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع تعد الأعنف منذ مايو/أيار الماضي، في محاولة لإفراغ الشمال من سكانه وتنفيذ خطة لاحتلال المنطقة، حسب تصريحات لمسؤولين فلسطينيين بالقطاع.