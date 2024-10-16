بالصواريخ.. “حزب الله” يقصف صفد ويفتاح ومرابض مدفعية ‌شمالي إسرائيل (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أنه قصف بدفعات صاروخية مدينة صفد ومستوطنة يفتاح ومربضي مدفعية في منطقتي دلتون وديشون شمالي إسرائيل.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه قصفوا مدينة صفد بدفعة صاروخية كبيرة، كما استهدفوا مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا أيضًا مربضي مدفعية للعدو الإسرائيلي في منطقتي ديشون ودلتون بدفعتي صواريخ.

في المقابل استهدفت غارتان إسرائيليتان ضاحية بيروت الجنوبية، صباح اليوم، وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود من بين المباني في حارة حريك إثر الغارة الأولى التي أعقبت إنذارًا بالإخلاء أصدره المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وبعد فترة قصيرة، شن طيران الاحتلال غارة ثانية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي رسالة نشرها على منصة “إكس” وأرفقها برسم بياني يحدّد موقع المبنى المعني، قال أدرعي “إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدّد في الخارطة والواقع في حارة حريك: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقلّ عن 500 متر”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك 🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا… pic.twitter.com/cigjAse6iL — أفيخاي أدرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالًا عن استشهاد 2350 شخصًا، وإصابة 10906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.