تعيين رئيس جديد للمخابرات العامة المصرية خلفا لعباس كامل

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسًا جديدًا للمخابرات العامة خلفًا للواء عباس كامل.

وقالت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إن السيسي أصدر قرارًا بتعيين الرئيس السابق للمخابرات “اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية، منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية”.

وتولى كامل رئاسة المخابرات المصرية عام 2018.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الجديد للمخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد أدى اليمين القانونية لمنصبه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن اللواء حسن محمود رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة حتى تولى منصب وكيل الجهاز.