الاحتلال يغتال شابا في جنين والمقاومة توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم (فيديو)

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، وأصيب 6 خلال اقتحام قواته مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصابت سابعا بجروح خطيرة جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم جنين، وأطلقت الرصاص الحي وقذائف تجاهه، ما أدى إلى استشهاد شاب كان داخله واحتجز الاحتلال جثمانه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة اتصال حكومية مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين (20 عاما) برصاص الاحتلال في جنين.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو تظهر آثار دماء في المنزل الذي حاصره جيش الاحتلال.

وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الصحة بإصابة متوسطة برصاص الاحتلال في البطن وصلت إلى مستشفى (ابن سينا) التخصصي في جنين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 5 حالات اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال من مخيم جنين بينهم 3 سيدات.

اشتباكات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في جنين

وذكرت إذاعة صوت فلسطين (رسمية) أن جيش الاحتلال اقتحم جنين بعد اكتشاف وحداته الخاصة في المخيم.

ووفق شهود عيان، فإن أصوات اشتباكات مسلحة وتفجيرات سُمعت في أرجاء المخيم بالتزامن مع اقتحامه، قبل أن ينسحب من المدينة والمخيم حيث تعرضت آلياته العسكرية لإطلاق نار خلال الانسحاب.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت (كتائب شهداء الأقصى – جنين) في بيان أن “مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية المتوغلة في حي الهدف بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوفهم”.

وأكدت في بيان آخر أنها “أوقعت قوة صهيونية في كمين محكم بمحور الهدف، حيث تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم”.

كما أعلنت (سرايا القدس – كتيبة جنين) في بيان أن “مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محور المخيم الجديد وأمطروا قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الشريان الرئيسي بالفخذ وصلت إلى مستشفى الرئيس محمود عباس في بلدة “حلحول” شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وباستشهاد الشاب جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، إلى 756 شهيدا، بينهم 165 طفلا، اضافة إلى إصابة أكثر من 6250 مواطنا بجروح متفاوتة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.