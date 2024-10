حركة BDS تنجح في عرقلة سفينة مُحملة بمواد متفجّرة متجهة لإسرائيل

أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عن نجاح حملة “أوقفوا السفينة (Block The Boat) في منع سفينة “كاثرين”، المحملة بمواد متفجّرة، من الوصول إلى إسرائيل.

وقالت الحركة إنه بفضل الضغوط المتواصلة من قبلها، منعت حكومة مالطا السفينة من دخول مياهها، فيما رفضت دول أخرى مثل ناميبيا وأنغولا السماح لها بالرسو في موانئها.

السفينة، التي ترفع علم البرتغال، كانت مُحمّلة بـ8 حاويات من المواد المتفجرة المُستخدمة في تصنيع القنابل شديدة الانفجار، والتي كانت مُتجهة لإسرائيل لتعزيز عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

واستجابت الحكومة البرتغالية للضغط الشعبي والنقابي، وأجبرت السفينة على إزالة علمها.

كما دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى التحقيق في قضية السفينة، مؤكدة أن أي نقل للمعدات العسكرية إلى إسرائيل يعد خرقًا لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية.

وفي هذا السياق، دعت حركة BDS إلى تصعيد الضغوط على الحكومات لمنع التواطؤ مع النظام الاستعماري الإسرائيلي وفرض عقوبات عسكرية عليه.

URGENT ACTION ALERT!

The Kathrin, carrying 8 containers of explosives for use by Israel in its genocide against 2.3 million Palestinians in Gaza, is on the move!

Its next possible stop? Croatia!#BlockTheBoat pic.twitter.com/G0hloCDDET

— BDS movement (@BDSmovement) October 3, 2024