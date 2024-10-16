خبير أمريكي: علينا الحذر بشأن تفسير انفجارات لبنان التي نراها على التلفاز (فيديو)

يرى العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن مشاهد القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل على لبنان بزعم تدمير حزب الله لا ينبغي اعتبارها “نصرًا”.

وفي حوار عبر بودكاست، قال دوغلاس “ماذا يحدث عندما تُقيل المدير التنفيذي من الشركة؟ يتم تعيين واحد جديد، في جمع أنحاء المنطقة، ومنذ سنوات، ماذا يحدث عندما تغتال قائدًا واحدًا، يأتي قائد جديد”، في إشارة إلى اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأضاف “حزب الله منظم بشكل ممتاز، ويمتلك شبكة علاقات واسعة، ويضم العديد من المقاتلين الأكفاء، وحاليًا يتم تعزيز صفوفه من جميع أنحاء المنطقة، من قبل عرب من اليمن والعراق وسوريا، يتدفقون جميعًا لدعم حزب الله”.

وتابع “حزب الله لم يُدمَر ولم ينته، مازال بعيدًا كل البعد عن ذلك، وإذا دخلت إسرائيل لبنان عن طريق البر، سيعرضون أنفسهم لمشاكل ومصاعب كثيرة”.

وأشار العقيد السابق إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في حروبها في كوريا وفيتنام والعراق، قائلًا “كم مرة قصفنا أعداءنا من الجو بالصواريخ والقنابل؟ لنكتشف في النهاية أن العدو لم يدمر، لذلك يجب أن نكون حذرين جدًا وألا نفسر الانفجارات التي نراها على التلفاز على أنها دليل على تحقيق النصر”.

ونشر حزب الله، أمس الاثنين، مقطعًا مصوّرًا بعنوان “قدراتنا بألف خير”، تضمن صورا للأمين العام للحزب الراحل حسن نصر الله الذي اغتيل جراء غارة إسرائيلية، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك القيادي الراحل فؤاد شكر، وكشف المقطع جانبًا من القدرات العسكرية لقوات الحزب.