رحلة معاناة طفلة لبنانية مع النزوح من الجنوب إلى الشمال (فيديو)

لا تفرّق آلة الحرب الإسرائيلية على لبنان بين صغير أو كبير، حيث تواصل قصفها لمنازل المدنيين، الأمر الذي يدفع أهالي الجنوب إلى مواصلة النزوح للشمال، في رحلة مليئة بالمشقة والمعاناة، لا سيما على الأطفال.

الطفلة اللبنانية غادة حنجور من بين الأطفال الذين تعرضوا لمعاناة النزوح من جنوب لبنان إلى عكار بالشمال، روت للجزيرة مباشر تجربتها القاسية قائلة: “كنا في يوم عادي وتم قصف بناية بجوارنا وسمعنا صوت صريخ وخوفنا كتير، وجاءت عائلة أمي وأخذونا وجينا على عكار”.

وعن التعب الذي شعرت به خلال رحلة نزوحها، أوضحت غدير: “أخذنا 18 ساعة في الطريق إلى عكار، صار كتير تعب وقصص صعبة على الطريق، مثل الناس اللي كانت نايمة بالشوارع لأن ما عندهم بيت”.

وتابعت: “ركبنا أكثر من سيارة، وأخذنا كتير وقت حتى وصلنا لهون، والحمد لله هنا ما في حرب ولا شيء”.

وأكدت الطفلة اللبنانية: “مهما صار حنظلّ صامدين ونظل أقوياء، وإن شاء الله بيرجع وطنا بخير وسلامة وننتصر على إسرائيل”.

ولم تنس غدير حلمها في خضم تجربتها القاسية بسبب الحرب الإسرائيلية، قائلة: “نفسي أصير رسامة لما أكبر ويحكوا عني وعن رسمي”.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا في لبنان، جراء الهجمات الإسرائيلية البرية والجوية.