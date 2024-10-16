“قادر 2”.. حزب الله ينشر مشاهد لعملية تسببت في هروب أكثر من مليوني إسرائيلي للملاجئ (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مشاهد جديدة لعملية قصف تل أبيب ومواقع إسرائيلية.

ونشر الحزب مقطعًا مصورًا يوثق إطلاق بصواريخ “قادر 2” على ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل.

وتضمنت المشاهد لحظة اطلاق الصاروخين الباليستين، كما تضمنت هلع إسرائيليين وفرارهم للملاجئ خوفًا من صواريخ حزب الله.

وأمس الاثنين، يوم إطلاق حزب الله للصاروخين، قال الجيش الإسرائيلي، إن أكثر من مليونيْن هرعوا إلى الملاجئ مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان.

وأكد الحزب في بيان، الجمعة الماضية، أنه سيواصل “استهداف قواعد عسكرية ومستوطنات في عمق شمال فلسطين المحتلة، بتدرجٍ يتصاعد يومًا بعد يوم”.