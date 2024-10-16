مشاهد لآثار الدمار في صفد بعد استهدافها بصواريخ حزب الله (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه مدينة صفد شمالي إسرائيل بصلية صاروخية كبيرة مساء الأربعاء، وذلك “رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان”.

وأظهر فيديو نشره الحزب الأربعاء، مشاهد لعملية إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه صفد، تلاها مشاهد لدمار لحق بمبانٍ سكنية جراء القصف.

وأعلن الحزب أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات عنيفة جرت من “مسافة صفر” في محيط بلدة القوزح على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف في بيان نشره على تيليغرام أنه استهدف أيضًا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في وادي هونين بصلية صاروخية عند الساعة 06:55 مساءً، وتجمعًا آخر في خلة وردة عند الساعة 09:10 مساءً.

وأشار البيان إلى أنّ “مجاهدي المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي” تصدوا عند الساعة 06:30 مساءً لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء الجنوب بصواريخ أرض – جو، مما أجبرهما على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.