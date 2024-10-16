ناشط يحرج ممثلي شركات إسرائيلية في اليابان بسؤال صادم: “أين أجد آلة قتل الأطفال؟” (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التوصل مقطع فيديو يظهر ناشط وهو يوجه أسئلة محرجة لبعض الشركات الإسرائيلية المشاركة في “معرض اليابان الدولي للطيران والفضاء 2024”.

وتوجه الناشط نحو جناح إسرائيل في المعرض وسأل ممثلي إحدى الشركات: “هل تعلم أين أجد آلة قتل الأطفال؟”. حيث قوبل سؤاله بصمت وذهول من ممثلي الشركة، الذين لم يجدوا رداً على سؤاله.

لم يكتف الناشط بذلك، بل واصل جولته بين أجنحة المعرض، مُكرراً سؤاله على ممثلي شركات أخرى.

وتباينت ردود الفعل تجاهه، بين من تجاهل سؤاله تماماً، ومن أنكر معرفته بوجود مثل هذه التكنولوجيا، بل ووصل الأمر إلى الضحك من قبل أحد الأشخاص.

وفي لقطة أخرى من الفيديو، يظهر الناشط مُواجهاً أحد ممثلي الشركات بسؤال مُباشر: “هل لديكم تقنية لتمزيق الأطفال؟”. وأثار السؤال غضب ممثل الشركة الذي رفض التعليق على ما قاله الناشط، وأمره بالابتعاد عن جناح شركته.