الاحتلال يمنع خروج مصور الجزيرة في غزة للعلاج بعد إصابته بشلل تام

أفاد مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف، بأن مصور الشبكة الزميل فادي الوحيدي، دخل في غيبوبة بعد تدهور صحته وعدم السماح بخروجه للعلاج حتى الآن.

وطالبت 3 منظمات دولية، إسرائيل بالسماح بخروج مصوري الجزيرة علي العطار والوحيدي من القطاع للعلاج، بعد إصابتهما جراء نيران وغارات الاحتلال، في حين قالت لجنة حماية الصحفيين إنها لم تحصل على رد إسرائيلي على إخراج الزميلين بعد.

وأفاد الطبيب المشرف على الحالة الصحية للزميل الصحفي وحيدي، الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال في جباليا، بأن حالته خطيرة للغاية، مشددًا على ضرورة نقله إلى الخارج بشكل عاجل لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الطبيب أن الفرق الطبية أجرت عمليات جراحية عدة للوحيدي، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه من الشلل الكامل. كما أشار إلى أن الوحيدي يعاني من أضرار جسيمة في الشرايين والأوردة، بالإضافة إلى تهتك في العظام.

يذكر أن الوحيدي، مصور الجزيرة، أصيب خلال تغطيته حصار مخيم جباليا في التاسع من الشهر الجاري، ويتلقى حاليا رعاية طبية محدودة نتيجة الوضع الصحي المتدهور شمالي القطاع.