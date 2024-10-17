“المقاومة الإسلامية” في العراق تضرب بالمسيّرات “هدفا حيويا” جنوبي إسرائيل (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الخميس، أنها استهدفت بطائرة مسيّرة “هدفًا حيويًّا” جنوبي إسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان نشرته عبر تليغرام “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، هدفًا حيويًّا جنوب أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتظهر المشاهد إطلاق طائرتين مسيّرتين باتجاه الأهداف المحددة.

هدف باتجاه الأرض المحتلة

وفي بيان آخر قالت المقاومة إنها هاجمت الطيران المسير “هدفًا عسكريًا في أراضينا المحتلة”.

وتضم “المقاومة الإسلامية” في العراق فصائل عدة، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي ثلاثة فصائل مستهدَفة بعقوبات أمريكية.

وكانت “المقاومة الإسلامية في العراق” قد أعلنت أنها هاجمت هدفا حيويا في “طبريا” شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر، أول أمس الثلاثاء.

يأتي هذا الهجوم الجديد من المقاومة الإسلامية في العراق في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان، والحرب المستمرة على غزة التي بدأت منذ أكثر من عام.