انفجارات تهز صنعاء.. غارات أمريكية على اليمن بقاذفات “بي 2” والحوثي تتوعد بالرد

هزّ دوي انفجار العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، جراء غارات أمريكية بريطانية، حسبما أكدت مصادر للجزيرة مباشر. وأفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، بشن 15 غارة أمريكية بريطانية على صنعاء وصعدة شمالي اليمن.

وتوعّد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة، نصر الدين عامر، عبر منصة إكس، الولايات المتحدة بأنها “ستدفع ثمن عدوانها”، وأردف “موقفنا مع غزة ولبنان لن يتزحزح”.

بحسب التصريحات الامريكية فقد استخدم الجيش الامريكي القاذفة بي2 في عدوانه الاخير على اليمن . امريكا ستدفع ثمن عدوانها على اليمن وكما قلنا سابقا ان عدوانها لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لغزة وانهم سيدفعون ثمن عدوانهم وفرضنا عليهم حظر بحري لاي سفن حربية او مدنية في البحر الاحمر او… pic.twitter.com/3qrMZ8EDkz — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) October 17, 2024

وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، في تصريحات صحفية “نقول للأمريكيين والبريطانيين إن قدراتنا تتعاظم والرد قادم وبنك الأهداف واسع وعليهم تحمّل الضربات”. وتابع “العدوان على اليمن محاولة فاشلة لحماية إسرائيل ولثنينا عن مساندة غزة ولبنان”.

بقاذفات “استراتيجية خفيّة”

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الولايات المتحدة شنّت، ليل الأربعاء، غارات جوية “بواسطة قاذفات استراتيجية خفيّة من طراز بي-2 ضدّ 5 مواقع محصّنة لتخزين الأسلحة تحت الأرض” في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن “القوات الأمريكية استهدفت عددًا من المنشآت التحت أرضية التابعة للحوثيين والتي تضمّ مكوّنات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر أنحاء المنطقة”.

ولفت أوستن إلى أنه أعطى “الإذن بشنّ هذه الضربات الدقيقة بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار ولحماية القوات والأفراد الأميركيين والدفاع عنهم في أحد أهم الممرات المائية في العالم”.

بدورها، أصدرت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) المسؤولة عن القوات الأمريكية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بيانا أكّدت فيه أن لا مؤشرات أولية على أن غاراتها على مواقع الحوثيين الأربعاء أوقعت إصابات في صفوف المدنيين.

U.S. Central Command Conducts Multiple Strikes on Underground Iran-Backed Houthi Weapons Facilities pic.twitter.com/6YjQRVFvSD — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 17, 2024

ويأتي الهجوم بعد أن نفذ الجيش الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر 15 ضربة ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين حيث أفاد السكان بوقوع انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.

وسبق للولايات المتحدة وبريطانيا أن شنّتا مرارًا ضربات على مواقع للحوثيين بهدف الحد من قدرة الجماعة على استهداف حركة مرور السفن في المياه الواقعة قبالة اليمن. لكنّ هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن استمرت رغم كل تلك الغارات.

ونفذ الحوثيون ما يقرب من 100 هجوم على سفن عابرة للبحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، ويقولون إن عملياتهم تهدف لدعم وإسناد الفلسطينيين في الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ عام في قطاع

غزة. وقد أغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ما لا يقل عن أربعة بحارة.