بالفيديو.. إنزال جوي للمساعدات في مواصي خان يونس

رصد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، تنفيذ عملية إنزال جوي لكميات من المساعدات الإنسانية في مناطق مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها سكان القطاع، حيث تهدف المساعدات إلى تلبية احتياجات الأسر المتضررة من الحصار الخانق المفروض من قبل سلطات الاحتلال.

رسالة تهديد

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت، أول أمس، رسالة وجهها وزيرا الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوستن إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تلوح بالإضرار بالمساعدات العسكرية في حال عدم إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في غضون 30 يوما.

وجاء في نص الرسالة “لعكس مسار التدهور الإنساني، وبما يتفق مع تأكيداتها لنا، يتعين على إسرائيل، بدءًا من الآن وفي غضون 30 يومًا، أن تتخذ تدابير ملموسة” لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت “قد يؤدي الفشل في إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والحفاظ عليها إلى تداعيات على السياسة الأمريكية بموجب المذكرة رقم 20 والقوانين الأمريكية ذات الصلة” المتعلقة بالدعم العسكري.

أزمة ثقة

وفي المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين مساء الثلاثاء، أن رسالة بيلنكن وأوستن تعد “أقسى رسالة أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ عقود، وخاصة مع التهديد بقطع إمدادات الأسلحة، وسوف تضطر إسرائيل قريبًا إلى اتخاذ إجراءات كبيرة لزيادة المساعدات الإنسانية لتجنب أزمة مع الولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة “يعزو المسؤولون الأمريكيون الرسالة القاسية إلى افتقار الإدارة الأمريكية إلى الثقة في نيات إسرائيل، ويقال إن المسؤولين الأمريكيين يخشون أن تكون إسرائيل تخطط لتجويع غزة، بما يتماشى مع ما يسمى خطة الجنرالات التي اقترحها اللواء المتقاعد غيورا آيلاند، والتي تنطوي على عزل شمال غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل أزالت القطاع الخاص من توزيع المساعدات وأغلقت المعابر في شمال غزة؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل الجيب الفلسطيني”.

وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب “الإبادة الجماعية” نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية مع شحّ شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.