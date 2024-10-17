بالهاون وصواريخ 107.. “شهداء الأقصى” تضرب تحشدات إسرائيلية في محور نتساريم (شاهد)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- استهداف تحشدات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم.

ونشرت الكتائب، اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا عبر قناتها على تليغرام، وكتبت معلّقة عليه “مشاهد من قصف تحشدات وآليات العدو الصهيوني المتواجدة في محور نتساريم بالصواريخ وقذائف الهاون”.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق عدة من قطاع غزة.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممرّ يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة في مكانه قبل 2005.

وأُطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى عام 2000.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى المستشفيات منهما 29 شهيدًا و93 مصابا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ377 على قطاع غزة إلى 42438 شهيدًا و99246 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.