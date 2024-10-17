حزب الله يعلن تدمير وحرق دباباتي ميركافا إسرائيليتين واستهداف طاقميهما بصاروخين موجهين

أعلن حزب الله اليوم الخميس، تدمير دبابتين إسرائيليتين في مرتفع اللبونة بقضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل وجرح أفراد طاقميهما.

وقال الحزب في بيانين منفصلين، إن مقاتليه استهدفوا فجر اليوم دبابتي ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخين موجهين، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح.

وأعلن الحزب أيضا عن استهداف تجمعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي السدانة ومزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بدفعة من الصواريخ.

وقال الحزب إن هذه العمليات تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه”.

من مسافة صفر

ومنذ بدء محاولات التوغل البري الإسرائيلي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن حزب الله مرارا تصديه لقوات حاولت التوغل من نقاط مختلفة جنوب لبنان، ما أوقع قتلى وجرحى أقرت بهم تل أبيب.

وقال الحزب مساء أمس الأربعاء إنه قتل وجرح جنود إسرائيليين في اشتباكات من مسافة صفر بمحيط بلدة القوزح جنوب لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن استشهاد 2367، وإصابة نحو 11088، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.