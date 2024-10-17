حفار قبور في غزة: دفنت 500 شهيد مجهولي الهوية داخل قبر واحد (فيديو)

روى حفار القبور الفلسطيني يوسف أبو حطب في قطاع غزة معاناته وأصعب ما شهده في مهنته منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عام، وقال إنه دفن نحو 500 شخص مجهول الهوية في قبر واحد.

وقال أبو حطب للجزيرة مباشر “دفنت 500 شهيد مجهولي الهوية في قبر واحد، أيام اقتحام مستشفى ناصر في خان يونس، وصلوني الجثامين دفعة واحدة، ودفنتهم معًا”.

“دفن 30 شهيدا في يوم واحد”

وأشار أبو حطب إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ 24 عامًا، ولم يسبق له دفن هذا العدد الهائل من الجثث التي دفنها في هذه الحرب.

وأضاف “أنا بشتغل في هذه المهنة من عام 2000، وكان أكبر عدد جثث أدفنه يصل إلى 15 جثة خلال الشهر الواحد، ولكن حاليًّا ممكن أدفن ما يقارب 30 شهيدا في يوم واحد فقط”.

“دفنتُ أطفالا وأشلاءً”

وأوضح يوسف أنه فقد خلال الحرب الكثير من أقاربه، وأضاف “في هذه السنة فقدت ابني، وأخي، وعددًا كبيرًا من أبناء عمي، وكمان فقدت بيتي ودفنت أكثر من 7000 شهيد من بينهم أشلاء، فكيف ممكن يكون شعوري؟”.

وأكد يوسف أن العدد الأكبر من الشهداء هم أطفال أبرياء “أغلب اللي دفنتهم أطفال عمرهم سنة أو سنتين، شو ذنبهم هدول؟”.

وعن المعوقات التي يواجهها حفار القبور في ظل الحصار الإسرائيلي، قال يوسف “نفتقد جميع مواد بناء القبور، مثل الحجارة، الإسمنت، وحتى الماء نفتقده ومش دايمًا بكون متوفر، وحتى الأدوات إلي بنستخدمها للحفر مش موجودة، زي الجرافات، والكباشات”.

وتابع قائلا “يوم بنقدر ندفن ويوم لا، لأنه حتى لو المواد توفرت بتكون باهظة الثمن، مثل الإسمنت اللي وصل سعر الطن منه إلى 2000 دولار”.