“سنضربكم بشكل مؤلم”.. قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل إذا هاجمت أهدافا إيرانية (فيديو)

توعّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بضربة “موجعة” إذا هاجمت أهدافا إيرانية.

جاء كلام سلامي خلال مراسم تشييع الجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

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وحذر سلامي إسرائيل قائلا “إن ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافا لنا في المنطقة أو في إيران فسنوجه إليكم مجددا ضربة موجعة”.

وكانت إسرائيل قد تعهّدت بضرب أهداف إيرانية بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الجاري.

وقال سلامي “إن الوعد الصادق الثاني كان مجرد تحذير وهو نموذج مصغر لما نستطيع إنجازه بما لدينا من قدرة عظيمة”.

اعتبروا

وأضاف “اعتبروا، قمنا بالوعد الصادق لكي نجعلكم تعيدون حساباتكم بشكل صحيح، وإذا استهدفتم قادتنا ومصالحنا وأرضنا فسوف نضربكم، وإذا تم تهديد سيادة أراضينا فسنستهدف أراضيكم”.

وتابع “أردنا أن نخبركم أن منظوماتكم الدفاعية والصاروخية لن تحميكم ونستطيع تجاوزها، لا تُخطئوا مرة ثانية فكل هدف تستهدفونه في المنطقة أو في إيران سنضربكم (بعده) بشكل مؤلم”.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول شنت إيران هجوما على إسرائيل استخدمت فيه نحو 180 صاروخا، وقالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ونيلفوروشان.