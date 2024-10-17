شاهد: القسام تفجر عين نفق في قوة للاحتلال لثاني مرة خلال أيام

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطع “فيديو” لتفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية تابعة للاحتلال للمرة الثانية خلال 5 أيام فقط.

وذكرت كتائب القسام في بيان، مساء الخميس، أنها فجّرت “عين نفق مفخخة للمرة الثانية في قوة هندسية صهيونية في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة“، مشيرة إلى أن الكمين جرى يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت إن مقاتليها توقعوا عودة جيش الاحتلال إلى مكان عين النفق مرة ثانية بعد تفجيره الخميس الماضي، فقاموا بتفخيخها بعبوات برميلية شديدة الانفجار.

ويظهر المقطع اقتراب جنود الاحتلال من عين النفق قبل تفجيرها، مما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح، بحسب كتائب القسام.

وفي معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام استهداف “ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي (الياسين 105) في منطقة الفالوجا” غرب المعسكر، و”استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة (تي بي جي) ومن ثم الإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة” غرب المعسكر أيضًا.