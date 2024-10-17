ضربة مباشرة من لبنان تشعل حريقا في كريات شمونة شمالي إسرائيل (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهدافه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان الجنوبية.

وأظهرت لقطات، بثتها الجزيرة مباشر، استهداف الحزب لمبنى في كريات شمونة بصاروخ مباشر؛ مما أسفر عن اندلاع حريق، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ويرشق “حزب الله” بصواريخه وطائراته المسيّرة وقذائف مدفعيته يوميًّا، مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية. وبينما تعلن تل أبيب جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.

​​​​​وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضيَ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 عاصمتها القدس الشرقية.