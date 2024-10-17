عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في أول أيام “عيد العرش” اليهودي (فيديو)

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، في أول أيام ما يسمى ب“عيد العرش” اليهودي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، بأن 260 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقات عن المصادر قولها إن شرطة الاحتلال عززت من وجودها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة خلال الأعياد اليهودية.

التضييق على الفلسطينيين

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها.

كما تعمد قوات الاحتلال إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

#فيديو | مستوطن يؤدي السجود الملحمي مقابل باب الملك فيصل بالمسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/vqB9LBO54u — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 17, 2024

أبواب المسجد الأقصى

وللمسجد الأقصى المبارك 15 باباً، منها 10 أبواب مفتوحة و5 مغلقة.

والأبواب المفتوحة هي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى. بالإضافة إلى باب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة.

#صور | مستوطنون يواصلون المسجد الأقصى خلال أول أيام ما يسمى “عيد العرش” العبري pic.twitter.com/TdCZoq1DrV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2024

وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذي صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

أما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.